92 тысячи на пса: в Волгограде и области за 10 миллионов отловили всего пару тысяч бродячих собак

Пока волгоградцы ждут реальных действий от властей, собаки с трудом переживают зиму и становятся злыми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Контрольно-счетная палата Волгоградской области опубликовала исследование о том, как обстоят дела с бродячими животными в регионе. Тема извечная и очень болезненная для волгоградцев, которые вынуждены жить по соседству с 26 тысячами безнадзорных животных. На их условную «ликвидацию» (отлов, стерилизацию, выпуск) в 2019 году выделили 10 миллионов рублей, а отловили всего 2040 особей, что составляет лишь 7,8% от общего числа. Конечно, есть чему возмутиться.

ЧИСЛО НЕ РАСТЕТ И НЕ СОКРАЩАЕТСЯ

Как утверждают аудиторы, в области за последние пару лет насчитывалось и насчитывается 26 203 «голов». Согласно подсчетам, число собак не растет, что довольно спорно, ведь на самом деле никто бездомных животных не считал. Это приблизительные данные. Но оно и не сокращается, во что верится легко и просто любому обывателю, который видит стаю под окнами своего дома или у себя во дворе.

Отчасти проблему помогают решать приюты «Дино» и «Лисена», которые также получают небольшие субсидии от властей Волгограда на стерилизацию собак после их отлова (в этом году сумма составила 1,8 и 1,2 миллиона соответственно). Город только отлавливает животных и помещает их на карантин, дальше с собаками в «Центре отлова» ничего не происходит, пока не приезжают волонтеры и не выбирают «счастливчиков». Тех впоследствии делают бесплодными и выпускают с биркой в ухе в места прежнего обитания. Так в регионе реализуют программу «Гуманное соседство». Но цифры при этом выглядят печально.

- По данным Комитета в 2019 году проведен отлов 2040 особей животных без владельцев (7,8 % от общего количества), что по сравнению с 2018 годом ниже на 39,4% (было отловлено 3369 голов), - говорится в отчете КСП.

В ОДНОМ МЕСТЕ ВЫМИРАЮТ, В ДРУГОМ ПЛОДЯТСЯ

Волгоградские собаки уже давно приспособлены к любым условиям. Никакие морозы или жара их численность не сократят, а сделают наших «соседей» только злее и голоднее. Весной же те особи, которые выживут после зимы и избегут отлова, начнут плодиться, на опережение «осваивая» бюджет следующего года. И с одной стороны эффект есть.

- Количество животных в одних муниципальных образованиях снизилось (в Городище на 20%, в Камышине – на 5%, в Михайловке – на 4%, в Волгограде - на 0,5%), - отчитываются в КСП.

Однако сразу ложка дегтя:

- В других муниципалитетах – увеличилось. Так, в Среднеахтубинском районе в 2,7 раза, в Волжском - на 8 %.

Наверное, биркованные стаи и занимают свою нишу, вот только те, кто еще не попался в руки отловщиков, захватывают новые территории, ищут новые места, где будет сытно. И бесконтрольно размножаются.

СОБАКА ЗА 92 ТЫСЯЧИ!

Проверка КСП уже который год приходит к одному и тому же выводу: денег не хватает. Чтобы разом решить проблемы бродячих псов, нужны сотни миллионов, а не те «копейки», которые делят между муниципалитетами.

- Так, в 2019 году 6 районов и 2 городах получили всего лишь от 69 до 139,3 тысяч, то есть на отлов и содержание от 1 до 53 особей. Причем в 4 районах и Фролово стоимость отлова и содержания одной особи составляла от 11,65 до 92 тысяч из-за содержания продолжительный период времени, - приводят аудиторы примеры.

В этих городах или районах отловили от 1 до 8 собак за год! Куда уж на фоне подобной статистики серьезно рассуждать о решении проблемы. Это говорит о низком контроле ответственного ведомства за выделенными средствами, да и самих властей, которые никак не разработают обещанную стратегию.