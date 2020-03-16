Решение проблемы бродячих собак в Волгограде упирается в стратегию

Волгоград постепенно превращается в город мечты: скоро появится потрясающая набережная с амфитеатром, уже есть стадион, у каждой лавочки контейнер, даже дороги и те ремонтируют. Не красит наш город одно – стаи бродячих собак, обживших буквально каждый двор. Ситуация, к слову, уже не просто возмутительная, она катастрофичная: животных пусть и не считают, но по данным аудиторов КСП их число приближается к 30 тысячам. Убивать бродяг запрещает федеральный закон, а на стерилизацию потребуются сотни миллионов. Где их взять?

«Комсомолка» узнала, что делают власти для решения проблемы и стоит ли волгоградцам бежать за отпугивателем, ведь весной собак по законам природы снова станет больше.

НУЖНА СТРАТЕГИЯ И ШТРАФЫ

Стоит сразу оговориться, что ситуация давно вышла из-под контроля. Так, в 2019 году на проблему выделили около 10 миллионов рублей. Их раздали 10 фирмам из Волгограда и области. Некоторые исполнители решили, что это легкие деньги: животных ведь можно просто убить или, например, по придуманной великим классиком схеме нарисовать на бумаге «собачьи души». Та часть, которую удается отловить – капля в море. По данным, это всего 15%, а в идеале нужно изымать минимум 70%, чтобы все сдвинулось с мертвой точки. Это понимают и на региональном уровне.

Сейчас областной комитет ветеринарии активно работает над стратегией, которая, как обещают, учтет все ошибки прошлого. Задача специалистов – подготовить реально работающую концепцию. Это непросто, ведь все упирается не только в деньги. Большой проблемой по-прежнему остается содержание животных в квартирах самих волгоградцев. Не хватает регионального закона, который не просто ограничил бы число питомцев на семью, но и ввел бы серьезный штраф за нарушение. При этом обязать хозяина чипировать любимца и занести в реестр.

Увы, горожане не всегда догадываются связать простые факты: собаки не берутся из воздуха, их выбрасывают безответственные люди. И даже если появится нужная сумма, бродяг уберут с улиц за одну ночь, найдется тот, кто снова посеет зерно этой проблемы.

ПОМОГАЕТ ЗООДРУЖИНА

Многие не любят зоозащитников, считая, что именно они плодят собак излишней любовью и свежей булочкой. Однако стоит изменить свое отношение, потому что именно зоодружина вносит огромный вклад в программу «Гуманное соседство», принципы которой, скорее всего, появятся в новой стратегии. Суть такого соседства заключается в отлове, стерилизации и возврате животного в городскую среду со специальной биркой на ухе. В Волгограде этим отчасти занимается муниципальное предприятие «Городской центр отлова животных».

- Выезд бригад мобильных групп осуществляется ежедневно. Организация выезда осуществляется максимально оперативно, на основании наряд-задания с указанными адресами и контактными данными заявителей. Приоритет выезда отдается учебным и дошкольным заведениям, учреждениям здравоохранения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

После отлова собака попадает на базу, где ее по необходимости прививают от бешенства. В этом году предприятие освоит 10,5 миллионов (5,6 из городского бюджета, 4,9 – из регионального). Всем понятно, что этого очень мало, вот тут в дело включаются волонтеры. Именно они забирают животных и стерилизуют их. Например, приют «Дино» в 2019-ом выпустил на улицу более 2 тысяч животных, которые уже не будут плодиться. В этом году приют получил субсидию в размере 1,5 миллионов. Фонд «Лисена» также активно участвует в решении проблемы: они увезли из горпитомника и стерилизовали и выпустили более 800 бродяг. Самое главное, что после за животными ведется контроль со стороны волонтеров, это делается совершенно бесплатно.

- Плюс мы получили президентский грант в размере 3 миллионов рублей, - рассказала директор «Дино» Анжела Макарова. – Но эти средства можно потратить только на препараты для стерилизации, саму операцию проводят ветеринары. Им мы платим сами.

«ДАЖЕ ПЧЕЛ СЧИТАЮТ, А СОБАК НЕТ»

Даже тот факт, что «Городской центр отлова животных» построил еще десяток вольеров на 150 квадратных метров, не облегчает задачу.

- Предприятию не хватает ресурсов, а именно машин и отловщиков. Нужно минимум четыре экипажа, а у них один, - говорит Анжела Макарова. – Обсуждая вопрос животных на российском уровне, понимаешь, что у нас изначально проблема стоит острее. В том же Нижнем Новгороде благополучно внедрили «Гуманное соседство», так у них собак было в разы меньше. Нам придется очень много работать. Усложняет ситуацию география: город длинный, есть промзоны и так далее.

Предварительно, стратегия появится только летом. Ее озвучат и тогда станет точно понятно, каким будет облик Волгограда в будущем.

- А что дальше делать? Очевидно, мы не справляемся. Мы даже не знаем, с каким именно числом животных имеем дело. А ведь у нас даже пчел считают! Значит, кто-то в этом заинтересован, почему здесь не так? Собак однозначно нужно ставить на учет – и домашних, и уличных. А потом не терять контроль, чтобы не вернуться к тому, что есть сейчас.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА СТАЮ ВО ДВОРЕ?

Если у вас во дворе или недалеко от дома живет стая собак, необходимо обратиться в службу отлова. Специалисты спросят стандартную информацию: где именно обитают животные, их количество, а также Ваш контактный телефон и адрес проживания.

Телефон службы отлова: +7 (8442) 60-90-89

E-mail: gorpitomnik@volgadmin.ru, gorpitomnik34@gmail.com

Также есть возможность обратиться на электронный адрес департамента городского хозяйства администрации Волгограда: Gh_Ch@volgadmin.ru.