Вакцинация от коронавируса начинается в Волгоградской области

Сначала получить вакцину можно будет только в крупных городах Волгоградской области. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Волгоградская область готова к проведению массовой вакцинации от коронавирусной инфекции», - заявил на оперативном совещании в понедельник, 7 декабря 2020 губернатор Андрей Бочаров. Первыми вакцину от коронавируса получат волгоградские врачи и медсестры, учителя и соцработники – только добровольно и абсолютно бесплатно. В пяти главных городах региона уже открыли восемь прививочных центров, где есть специальное оборудование для хранения вакцины. Поначалу сделать прививку от ковида можно будет в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке. Осталось дождаться вакцины.

План вакцинации от коронавируса в регионе уже составлен, координировать его будет облздрав. Для прививочной кампании власти специально закупили транспорт и оборудование для перевозки и хранения вакцины. Уже разработаны маршруты, набрали добровольцев среди медиков. Когда в Волгоградскую область поступит сама вакцина от ковида, пока неизвестно. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, график в ближайшее время утвердит Минздрав РФ.

Глава региона еще раз отметил, что главная задача вакцины от коронавируса - минимизировать риск заболевания, если же заражение все же произойдет - снизить тяжесть течения болезни. На совещании губернатор озадачил подчиненных: в декабре – январе чиновники отправятся в районы области, чтобы подвести итоги прошедшего года и скоординировать планы на будущий.

По уверению властей, ситуация с коронавирусом в Волгоградской области остается напряженной, но контролируемой. Каждый день в регионе фиксируют около 250 лабораторно подтвержденных диагнозов и 4 - 5 смертей. В поликлиниках обратившимся делают экспресс-тесты, а если коронавирус подтвердился, пациентам 30+ выдают бесплатные лекарства. В госпиталях более 6 тысяч ковидных пациентов, но около 30% инфекционных коек на сегодня свободно.