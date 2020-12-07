Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 декабря: плюс 5 смертей

Мы собрали последнюю актуальную информацию о коронавирусе в Волгоградской области к 7 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области растет регулярно. Как сообщили «КП-Волгоград» по оперативным данным ИЦК на утро 7 декабря 2020 прирост составил 252 человека. Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло почти 29 тысяч человек.

В России за сутки заразилось более 28 тысяч, за весь период – около 2,5 миллионов жителей страны. При этом, что касается Волгоградской области, ситуация не критичная, ее даже можно назвать стабильной: количество заболевших и выздоровевших сравнивается, а это те самые показатели, которых необходимо достичь в борьбе с COVID-19. Мы собрали последнюю актуальную информацию о коронавирусе в Волгоградской области к 7 декабря.

В регионе число вылечившихся стремительно растет: только сегодня выписали 246 волгоградцев, всего же за весь период пандемии от ковида спасли почти 28 тысяч жителей области. Но растет и статистика смертности, причем с тревожной скоростью: каждый день в отчетах в среднем по пять жертв. 7 декабря также сообщили о 5 летальных случаях. Всего коронавирус убил 339 волгоградцев. В России от COVID-19 умерло более 43 тысяч человек.

В ближайшее время в Волгограде и крупных городах области начнется вакцинация от коронавируса. Об этом сообщили сегодня, 7 декабря, на совещании оперативного штаба.