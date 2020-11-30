Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 ноября: 241 заболевший и 3 смерти

В больницах большинство с пневмонией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последний день ноября еще у 241 волгоградца лабораторно подтвержден коронавирус – показатель для региона уже далеко не рекордный. Волгоградская область опустилась на 25-е место в стране по ежедневному приросту заразившихся. Но надеяться на спад эпидемии еще рано. В целом же с начала пандемии в Волгограде и области подхватили заразу 27 тысяч 165 человек. Умерли от ковида и его последствий 308 жителей региона. За последние сутки официально подтвердили еще три смерти пациентов с коронавирусом. Ситуация остается сложной, но, по уверению властей, контролируемой. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 30 ноября 2020 года.

Статистика. Яндекс.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, выписали из ковидных госпиталей Волгограда и области в прошедшие сутки всего 67 пациентов с коронавирусом. Это вполне обычная ситуация с учетом выходного дня. Большая выписка из стационаров обычно происходит в понедельник. А пока в официальной статистике уже 25 тысяч 589 победивших ковид волгоградцев (по данным оперштаба их гораздо больше - 26 187 человек).

Но в больницах еще остается почти шесть тысяч пациентов - 5806 взрослых и 54 ребенка. Коронавирус подтвержден лишь у малой толики из них. Большинство же лежат с ковидной пневмонией, которая буквально «пожирает» легкие.

За месяц до Нового года в регионе продолжают действовать ограничения на праздники, массовые мероприятия, банкеты и корпоративы. Маска обязательна во всех общественных местах и даже в лифте многоэтажки.

В России коронавирус продолжает бить рекорды. Хотя за минувшие сутки зафиксировано 26 тысяч 338 заболевших, в одном регионе прироста заразы не зарегистрировали. В целом в стране уже 2,295 миллиона человек знакомы с ковидом, из них 1,778 миллиона вылечили, летальных исходов - 39 тысяч 895.