Волжский, Камышин и Николаевск резко прирастают ковидом

Новая больница в Волжском открылась в разгар пандемии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На сегодня из 241 заболевших коронавирусом волгоградцев 30 человек – это дети, причем большая часть приходится на ребят от 7 до 18 лет. Но больше всего заразившихся в возрасте от 50 лет – за прошедшие сутки это 124 человека. Волгоград хотя и лидирует в списках по количеству ковид положительных жителей, но уже не с таким отрывом. Случаи заболевания коронавирусом на 30 ноября 2020 распределены по 15 районам Волгоградской области. В Волгограде – 98, в Волжском - 35 заразившихся, в Камышине - 18 заболевших, а в Николаевском районе списки инфицированных пополнили сразу 22 человека. Немало новых случаев и в Быково – плюс 12 за сутки.

Случаи заболевания коронавирусом на 30 ноября распределены по 15 районам Волгоградской области Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, по 9 подтвержденных диагнозов на сегодня в Михайловке и Старополтавском районе, по шесть - в Палласовском, Светлоярском и Среднеахтубинском районах. Пятеро подхватили коронавирус в Новониколаевском, по четверо – в Котельниковском и Нехаевском. В стремительно прирастающем ковидом Котово трое заболевших на сегодня, в Жирновском районе – двое. И всего в двух районах на последний день ноября по одному заразившемуся - в Урюпинском и Калачевском.

В Волгограде общее число заболевших ковидом приближается к 12 тысячам, в Волжском перевалило за три тысячи, в Камышине – подбирается к двум тысячам. За тысячу заболевших в Городищенском, Среднеахтубинском. Но еще пять районов области держат оборону от заразы – в них менее сотни инфицированных, а в Руднянском районе - всего 39.