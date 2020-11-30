Смерть от COVID-19 подтвердили еще у двух мужчин и женщины из Волгограда

Фото администрации ВО.

Сегодня, 30 ноября, в региональном оперативном штабе подтвердили еще три смерти от коронавируса в Волгоградской области. В итоге, смертельные цифры ковида увеличились в регионе до 308 человек. И сегодня в этой летальной статистике не только пожилые люди из группы риска, но и все больше достаточно молодых волгоградцев. Вот одному из умерших (чью смерть подтвердили сегодня) было всего 49 лет. Мужчина проживал в Нехаевском районе.

- Его привезли в Урюпинскую больницу с двухсторонней пневмонией уже в очень тяжелом состоянии и сразу поместили в реанимацию. Он до самой смерти находился на ИВЛ. Но, к сожалению, медицинская помощь уже оказалась бессильной. Установить дату и место заболевания не удалось, - уточняют «КП-Волгоград» в оперштабе. Добавляя, что у мужчины также имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Проблемы с сердцем были и у двух других из сегодняшней летальной статистики. 63-летний мужчина из Среднеахтубинского района тоже упустил время: он обратился за медпомощью только на третьи сутки с начала заболевания. В Ленинскую ЦРБ поступил уже в тяжелом состоянии. Спасти не удалось.

Не спасли и 74-летнюю жительницу Волгограда. Три дня она пыталась лечиться самостоятельно, на четвертые сутки вызвала участкового. Еще несколько дней лечилась амбулаторно, но лучше не становилось, поэтому ее положили в госпиталь ветеранов, где, несмотря на все усилия врачей, она скончалась.