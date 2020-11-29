В Волгограде легковушка устроила массовую аварию и уронила столб на автобус с людьми

На широкой пустой дороге в выходной день "Приора" умудрилась "собрать" внедорожник, автобус и столб. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне, 28 ноября, на Волгоград опустился густой туман. Видимость была минимальной. В такую погоду если не соблюдать правила дорожного движения, можно угодить в аварию. Так и произошло в Советском районе Волгограда, где травмы получили два человека. В 9.10 по улице Джамулы Джабаева ехала «Лада Приора» с 35-летним водителем за рулем, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Мужчина приблизился к перекрестку улиц Степанищева и Шумского и должен был остановиться. Загорелся красный сигнал светофора. Но «Приора» не притормозила и ударилась в «Ниву», которая двигалась на зеленый свет. Также «Лада» влетела в автобус «ЛиАЗ», который на улице Степанищева поворачивал налево. Вдобавок машина виновника ДТП вмялась в световую опору, которая рухнула на «ЛиАЗ». В социальных сетях волгоградцы недоумевали, как на пустой утренней дороге можно было устроить такую аварию.

«Светофор со столбом не дешево обойдутся виновнику»

«Единственный перекресток со светофором и то испортили»

«Пьяный на приоре проехал на красный»

Такими комментариями делились горожане, проезжая мимо места ДТП. А водитель «Лады Приоры» на просьбу инспекторов ДПС пройти медосвидетельствование отказался. Наверняка, ему было, что скрывать. Теперь автомобилисту грозит штраф до 30 тысяч рублей и временное лишение прав. Суд разберется.

А приехавшая на место аварии «скорая» увезла в больницу 51-летнего водителя «Нивы» и его 47-летнего пассажира. Они получили травмы различной степени тяжести.

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