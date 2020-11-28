Волгоград и Волжский бьет рекорды по приросту коронавирусных больных: на два города больше сотни

28 ноября 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил «КП-Волгоград» о 245 зараженных новой коронавирусной инфекцией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 ноября 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил «КП-Волгоград» о 245 зараженных новой коронавирусной инфекцией. По-прежнему, больше сего больных в Волгограде: стационарно и амбулаторно в эти сутки лечат 93 пациентов. В Волжском тоже заметный прирост – 39 новых случаев.

Помимо этого, ковид зарегистрировали еще в 16 районах региона: Камышинском (29), Городищенском (13), Николаевском (13), Ленинском (11), Светлоярском (10), Среднеахтубинском (9), Жирновском (6), Старополтавском (5), Быковском (4), Котельниковском (4), Котовском (3), Суровикинском (2), Дубовском, Ольховском, Серафимовичский и Урюпинском районах по одному заболевшему.

Напомним, в регионе действует обязательный масочный и перчаточный режимы во всех общественных местах: торговых центрах, магазинах, транспорте (в том числе такси) и прочих точках большого скопления людей.