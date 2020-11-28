Волгоградка упала в автобусе и повредила ногу Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Около половины одиннадцатого дня 28 ноября в Ворошиловском районе Волгограда произошла авария с пострадавшей: 41-летняя пассажирка автобуса «Волгабас» внезапно упала и повредила ногу. Известно, что за рулем транспорта находился 61-летний водитель, который двигался согласно маршруту по улице Рабоче-Крестьянской со стороны Профсоюзной в направлении Ким. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства инцидента. Пришлось вызывать скорую помощь, так как травма оказалась серьезной.

- В результате ДТП пассажирка автобуса с травмой ноги была госпитализирована в медицинское учреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что за минувшие сутки на трассах региона произошло шесть аварий с пострадавшими, полицейские задержали 22 нетрезвых водителя и сотни нарушителей правил дорожного движения.

Сегодня в связи с погодными условиями автомобилистов просят быть внимательными на дорогах.