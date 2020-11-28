В Волгограде арестовали супруга зачинщицы убийства из-за ссоры в родительском чате, а ей запретили выходить из дома

Анна не думала, что окажется в суде. Фото: пресс-служба суда.

В один день, 28 ноября, супруги Анна Мелконян и Арман Смбатян оказались на скамье перед служителем Фемиды Центрального районного суда Волгограда. Пока в качестве подозреваемых. Им вменяют разные пункты статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

После жестокого убийства из-за ссоры в родительском чате в вайбере, им придется ответить по закону. Напомним, 23 октября родители вели диалог в сети, который превратился в ссору. Анна Мелконян была оскорблена до глубины души и решила отомстить обидчику Роману Гребнюку. Правда, разбираться решила не сама, а натравила на волгоградца брата Арсена и мужа. Расправа произошла в отделении «Сбербанка» прямо на глазах у очевидцев: мужчины избили жертву и ушли, а тот через некоторое время умер в больнице от травмы головы.

Центральный суд решил, что Арман Смбатян также причастен к преступлению, хотя участники и подстрекатели конфликта до последнего отрицали это. Смбатяна решили взять под стражу, пока идет расследование, до 24 января 20201 года.

Арсен Мелконян, главный подозреваемый по делу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В судебном заседании защитник Смбатяна возражал против удовлетворения ходатайства следователя. По его мнению, отсутствуют основания для избрания в отношении его подзащитного меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку Смбатян не собирается скрываться от следствия и суда или оказывать давление на свидетелей, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Затем избрали меру пресечения и для самой Анны.

- В судебном заседании Анна Мелконян просила отказать в удовлетворении ходатайства следователя, ссылаясь на то, что у неё на иждевении находятся двое малолетних детей и больная мать, - говорят в пресс-службе суда.

Ее не постигла судьба брата и супруга – она осталась на свободе, правда, с некоторыми ограничениями.

- Ей запрещено получать, отправлять почтовые и телеграфные сообщения, пользоваться средствами связи и интернетом, выходить из дома с 22:00 до 10:00, общаться с фигурантами углового дала, - прокомментировали в СУ СКР по Волгоградской области.

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