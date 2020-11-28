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В Волгограде арестовали супруга зачинщицы убийства из-за ссоры в родительском чате, а ей запретили выходить из дома

Следователи продолжают разбираться в громком деле и разыскивать виновников
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Анна не думала, что окажется в суде. Фото: пресс-служба суда.

Анна не думала, что окажется в суде. Фото: пресс-служба суда.

В один день, 28 ноября, супруги Анна Мелконян и Арман Смбатян оказались на скамье перед служителем Фемиды Центрального районного суда Волгограда. Пока в качестве подозреваемых. Им вменяют разные пункты статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

После жестокого убийства из-за ссоры в родительском чате в вайбере, им придется ответить по закону. Напомним, 23 октября родители вели диалог в сети, который превратился в ссору. Анна Мелконян была оскорблена до глубины души и решила отомстить обидчику Роману Гребнюку. Правда, разбираться решила не сама, а натравила на волгоградца брата Арсена и мужа. Расправа произошла в отделении «Сбербанка» прямо на глазах у очевидцев: мужчины избили жертву и ушли, а тот через некоторое время умер в больнице от травмы головы.

Центральный суд решил, что Арман Смбатян также причастен к преступлению, хотя участники и подстрекатели конфликта до последнего отрицали это. Смбатяна решили взять под стражу, пока идет расследование, до 24 января 20201 года.

Арсен Мелконян, главный подозреваемый по делу.

Арсен Мелконян, главный подозреваемый по делу.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В судебном заседании защитник Смбатяна возражал против удовлетворения ходатайства следователя. По его мнению, отсутствуют основания для избрания в отношении его подзащитного меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку Смбатян не собирается скрываться от следствия и суда или оказывать давление на свидетелей, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Затем избрали меру пресечения и для самой Анны.

- В судебном заседании Анна Мелконян просила отказать в удовлетворении ходатайства следователя, ссылаясь на то, что у неё на иждевении находятся двое малолетних детей и больная мать, - говорят в пресс-службе суда.

Ее не постигла судьба брата и супруга – она осталась на свободе, правда, с некоторыми ограничениями.

- Ей запрещено получать, отправлять почтовые и телеграфные сообщения, пользоваться средствами связи и интернетом, выходить из дома с 22:00 до 10:00, общаться с фигурантами углового дала, - прокомментировали в СУ СКР по Волгоградской области.

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