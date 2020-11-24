500 рублей взрослому, 400 рублей ребенку: во сколько обойдется волгоградцам поход на каток в пойме Царицы

Фото: соцсети парка "Раздолье"

За окном зима, ребятня вовсю играет в снежки и лепит снеговиков. А уже на этой неделе и дети, и взрослые смогут выйти на лед. В Волгограде 27 ноября откроется каток в пойме реки Царица. Но катание на коньках обойдет в копеечку. Стал известен прейскурант цен катка в парке «Раздолье». Для детей до 12 лет входной билет будет стоить 300 рублей, а для взрослых – 400 рублей. А если у вас нет своих коньков, то в прокате придется заплатить 100 рублей за каждую пару. Важно, что дети до 12 лет одни на лед допускаться не будут. Для льготных категорий предусмотрены скидки. Цена входного билета для пенсионеров, многодетных семей – 250 рублей, сообщили «КП-Волгоград» в парке «Раздолье».

Взрослый, который пришел на каток с ребенком в качестве сопровождающего, а сам не будет выходить на коньках, при входе должен будет заплатить 100 рублей. Столько же стоит аренда камеры хранения, а также услуги инструктора и помощника фигуриста за 30 минут. Заточка коньков обойдется в 200 рублей. Ледовый досуг – удовольствие не дешевое. При этом в социальных сетях парка есть система скидок.

В течение дня будут 3 сеанса катания: с 10.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00, с 19.00 до 22.00.

Из-за пандемии число посетителей катка будет ниже, чем докоронавирусные времена. Организаторы предлагают приобретать билеты на сайте parkrazdolie.ru.