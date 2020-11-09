Без давки, билеты онлайн, три смены: в Волгограде в пандемию откроется каток

Организаторы обещают, что давки на катке не будет Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В разгар пандемии коронавируса в центре Волгограда готовится к открытию ледовый каток. В парке «Раздолье» в пойме реки Царицы спортивная площадка будет работать второй год подряд. Несмотря на увеличивающееся число заболевших COVID-19, работа спортобъектов на свежем воздухе разрешена. Перед организаторами катка сейчас первоочередной задачей стоит исключить скопление людей на любом этапе. В прошлую зиму люди часами простаивали в очередях, яблоку не было упасть и на самом льду. Теперь такого не повторится.

БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

- Мы разрабатываем интернет-магазин, который позволит в режиме онлайн покупать билеты на каток, - рассказал «КП-Волгоград» директор парка «Раздолье» Андрей Еркин. – Увеличится и число касс. Вместо двух будет пять. Это позволит исключить очереди при покупке билетов. По-новому будет определено пребывание посетителей на катке. Вместо двух сеансов проката будет три. Один сеанс будет длится 3-4 часа. Пауза между ними составит для полутора часов, чтобы провести технические работы. А человек по интернету будет покупать билет на определенный сеанс – утренний, обеденный и вечерний.

ЛИШНИЙ ПОСЕТИТЕЛЬ НЕ ПРОЙДЕТ

Андрей Еркин отметил, что люди не будут толпиться и в пункте переобувания. Он будет под открытым небом для взрослых со специальными обогревателями и под крышей для детей. Выдача коньков – их, кстати организаторы закупили еще больше – будет проводиться через окна. Это тоже должно исключить давку. Максимальное допустимое число человек на льду ранее составляло 450 человек на 1800 квадратных метров. Но теперь эта цифра будет снижена, возможно, до 250-300. Окончательный лимит по продаже билетов на смену еще предстоит определить. Главное, повторяет Андрей Еркин, чтобы нигде не было давки. В случае, если на катке будет присутствовать максимально разрешенное число человек, то организаторы будут оповещать об этом, чтобы на входе никто не толпился.

- На каждом этапе посещения катка предпринятые меры должны разгрузить массовость. Ледовый каток – это спортивная открытая площадка. А работа таких объектов в регионе не запрещена. Но разумеется, мы проводим консультации со специалистами. Если к катку будут предъявлены дополнительные рекомендации, мы безусловно их будем соблюдать, - подчеркнул Андрей Еркин.

КАТОК ОТКРОЕТСЯ ПРИ МИНУСОВОЙ ПОГОДЕ

На открытых спортивных площадках не нужно использовать маски. Поэтому и на катке они не потребуются, если не будет дополнительного указания, отметил директор парка.

Сейчас на катке идет подготовка к открытию, чтобы к моменту, когда в городе установится минусовая погода днем, волгоградцы могли прийти на лед. Организаторы внимательно мониторят сообщения метеорологов. Заливка льда продлится 1,5 недели. И если в Волгоград придет зимняя погода, то каток распахнет свои двери.

- Надеюсь, что мы откроемся в конце ноября – начале декабря, - отметил Андрей Еркин.