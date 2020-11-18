В конце ноября в пойме реки Царица для волгоградцев откроется ледовый каток

Фото: парк "Раздолье".

Как и обещали владельцы парка «Раздолье», который находится в пойме реки Царица в центре Волгограда, в конце ноября для любителей коньков откроется ледовый каток. На улице по ощущениям настоящая зима, хоть и без снега, минусовые температуры вполне позволяют заливать спортивную площадку.

Директор парка Андрей Еркин рассказал «КП-Волгоград» о процессе. В здании водоподготовки нагревают очищенную воду, которая в дальнейшем используется на первом этапе. Когда толщина достигнет полтора сантиметра и затвердеет, лет покрасят.

- После покраски лед заливается уже заливочной машиной, толщина льда доводится до 7 сантиметров. Работы ведутся в две смены - дневная и ночная. Открытие катка планируется в конце ноября, - резюмировал Андрей Еркин.

Так что в начале декабря волгоградцы смогут покататься, правда, с соблюдением некоторых правил. Во-первых, билеты будут продавать онлайн – не придется толпиться в очереди. Подумали и о тех, кто приедет сразу на месте: для клиентов открыли сразу пять касс. Во-вторых, число людей, которые смогут одновременно кататься на льду, станет вдвое меньше. Подробности нововведений читайте в материале.