Режим самоизоляции в Волгоградской области: что изменится с 16 ноября

Детские праздники и взрослые корпоративы остаются под запретом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С каждым днем все понятней – жить в режиме самоизоляции и карантинных ограничений по коронавирусу Волгограду и области еще долго. Эпопея с пандемией началась с конца марта и продлится как минимум по 29 ноября 2020 года. Именно по эту дату продлили обязательную самоизоляцию для жителей 65+ в новой версии постановления губернатора Волгоградской области №179 (скачать документ). Дети больше не могут находиться в торговых центрах без родителей, ужесточили масочный режим - спущенные под подбородок и с носа маски теперь не в счет. Смотрим, что еще изменится в Волгоградской области с 16 ноября 2020 года, и по каким правилам будем жить в ближайшие пару недель.

Работающие пенсионеры старше 65 лет могут продлить больничный с 16 по 29 ноября 2020 включительно, сославшись в ФСС на постановление губернатора. Но это было понятно и без того. Пока в Волгограде и области каждый день более двухсот заболевших коронавирусом и несколько смертей, каждые две недели срок самоизоляции для людей солидного возраста будут продлевать вновь и вновь.

А вот изменениям масочного режима с 16 ноября 2020 в Волгограде в новой версии постановления посвятили целую страницу. Во-первых, иначе прописали требования главного санитарного врача России – маски волгоградцы должны носить в массовых местах, в транспорте, в такси, на парковках и в лифтах, а также дополнительно - в магазинах и заведениях сферы услуг. Во-вторых, «гигиеническая маска, респиратор должны плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров». Хотя новшеством это не назовешь, пусть даже на бумаге этого разъяснения раньше не было. Ворошиловский торговый центр и до этого штрафовали за спущенную с носа маску.

Маскам и перчаткам посвятили в документе целую страницу.

Детям и подросткам с 16 ноября 2020 запретили гулять и греться в торговых центрах. Даже зайти в ТРК, ТРЦ без родителей до 18 лет нельзя. Следить за этим и отвечать за своих детей, в том числе и рублем, будут мамы, папы или опекуны.

А бизнесмены и руководители организаций по-прежнему должны гарантировать ковидную безопасность для своих сотрудников и клиентов. В том числе 30 процентов штата вывести на удаленку, в первую очередь пожилых, хроников и беременных. А также не проводить на своей территории корпоративов и праздников – весьма актуально в преддверии Нового года, и по возможности организовать пункты продажи масок и перчаток.

Этого пункта в постановлении раньше не было.

Досуговые, развлекательные и детские центры все еще остаются закрыты. Концертные залы хоть и открыли, но в ресторане группам играть по вечерам нельзя. Под запретом и кальяны, банкеты, корпоративы, дискотеки и вообще танцы в барах и кафе. Сохраняется и комендантский час в заведениях общепита – с 23.00 до 6 утра. Все это будет действовать до тех пор, пока ситуация с коронавирусом в Волгоградской области не улучшится или не ухудшится.