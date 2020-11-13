В Волгограде патруль сорвал концерт кавер-группы в ресторане из-за ковидных нарушений

Патруль нагрянул в ресторан из-за концерта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ни дня не проходит в Волгограде без рейдов по местам торговли, заведениям общепита, салонам красоты, на транспорте и прочим местам скопления людей и предоставления услуг. В эту пятницу 13-го комиссия из чиновников, полицейских, Роспотребнадзора снова без предупреждения нагрянула в ряд заведений. Посмотреть, как бизнесмены и их посетители соблюдают требования, прописанные в постановлении губернатора. Для кого-то эта пятница и правда оказалась несчастливой. И закончится штрафами или закрытием бизнеса. Нарушения нашли в ресторане «Мама норка, папа бобер», наказание определит суд.

Полиция и чиновники идут четко по стандартному алгоритму проверки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Постановление гласит: закрываться в 23.00 даже в выходные, никаких кальянов, дискотек, караоке и танцев. А посетителям предписывают не кучковаться и не набиваться в заведения больше чем наполовину. Весь персонал должен быть в масках и на входе всем гостям нужно измерить температуру. Это в идеале. А в реальности?

Первая точка для проверки в плане проверок - ресторан «Мама норка, папа бобер». Сюда комиссия ехала целенаправленно - в баре не скрывали, что у них в пятницу вечером концерт кавер-групы Staffles.

- Мы во время мониторинга увидели афишу мероприятия, - поясняет корреспонденту «КП-Волгоград» начальник контрольного управления аппарата губернатора Антон Безруков.

В объявлении написано, что концерт начнется в 20.00. К этому времени микроавтобус с участниками рейда подъезжает к заведению и прячется в засаде на задах здания. В лучших традициях криминальных боевиков.

На сцене - группа. на танцполе - девушки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока ждут, что группа настроит оборудование, чтобы поймать нарушителей с поличным, Антон Безруков рассказывает: во время прошлого рейда нарушения нашли в «Белой лошади» и в «Мяте». В первом тоже был живой концерт, вторые обслуживали посетителей после 23 часов. Чек закрывают в 11 вечера, а посетители сидят до скольки угодно. Плюс к этому обнаружил патруль еще и запрещенные во время пандемии кальяны. Это нарушение. Запрещены и зрелищно-развлекательные мероприятия. Если бы просто играла музыка, то можно. А концерт уже нельзя.

Персонал в масках, гардеробщица температуру измеряет. На танцполе люди танцуют под «Крошку мою». За одним столиком компания явно отмечает день рождения - большая компания, на столе букеты. Но, в принципе, загрузка ресторана не очень большая. Зал рассчитан на 100 посадочных мест, занято не больше 50. Здесь нарушений нет.

Концерт закончился, не успев начаться. Танцы запретили. Расстроенные девушки-посетительницы ушли со словами: "Пять дней пахали, чтобы вечером отдохнуть, а вы все испортили".

Музыканты группы спорят с комиссией (достаточно вежливо): работу театров разрешили, кинотеатров и концертных залов тоже. Мы выступаем на концертной площадке, почему нам нельзя? И уезжают, тоже расстроенные. Концерт в субботу тоже отменили, все афиши из групп удалили.

Участники рейда проверили запас моющих средств и масок. Пока на месте только администратор, ждем владельца заведения. Когда она приезжает, комиссия перечисляет ей список нарушений.

Следующий этап - проверка документов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Но это еще не все. Впереди проверка документов. Комиссии нужны доказательства, что у посудомоечной машины есть режим дезинфекции. Спрашивают, как утилизируют маски, смотрят договор на вывоз ТКО. И вот опять оплошность - нет сведений об измерении температуры сотрудников. Они обязаны каждый день расписываться в журнале термометрии. Владелица говорит, что просто забывают.

- Я не могу сказать, что мы злостные нарушители. Я постоянно звоню в комитет промышленности, уточняю, что поменялось в постановлении, потому что там не всегда легко разобраться. Мы увеличили число персонала, потому что каждые полчаса обрабатываем все поверхности, протираем все ручки. Соблюдаем правила рассадки, и сегодня у нас 50 человек, хотя рассчитано заведение на 100 посадочных мест. Просим посетителей соблюдать дистанцию и не танцевать, но когда гости выпьют, они могут на нас и матом выругаться. Мы стараемся соблюдать все правила, и очень хотим, чтобы пандемия скорее закончилась. Сейчас мы работаем себе в убыток. Только чтобы не увольнять людей, сохранить всем работу. Конечно, учтем все замечания, - говорит Светлана, управляющая рестораном "Мама норка папа бобер".

В Harat's pub к проверке оказались готовы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Меру наказания ресторану будет определять суд. Комиссия просто перечислит в протоколе нарушения. По статье 20.6.1 КоАП РФ заведению грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или приостановка работы. Но, как говорят чиновники, если это первое нарушение, то могут и предупреждением отделаться.

Анонсированного оконцерта нет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

А в Harat's pub к проверке оказались готовы. Температуру на входе измеряют, концертов не проводят (хотя в афише он был), все посетители за столиками, персонал в масках. Зато проверяющие встретили в этом заведении тех самых девушек, которым час назад не дали потанцевать под кавер-группу в "Норке". В этот вечер пятницы им не судьба спокойно отдохнуть.

Рейд закончился в речпорту. Комиссия хотела проверить "Грядушку" и "Вельвет", но в 23.00 все оказалось закрыто.