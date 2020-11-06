Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 ноября: умерли уже 225 волгоградцев

Число заболевших в Волгоградской области - более 21 с половиной тысячи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сложно с этим мириться, но приходится. Заболеваемость COVID-19 становится все выше. Седьмой день в регионе ежесуточный прирост пациентов превышает 200 человек. 6 ноября коронавирус подтвердился у 215 жителей Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число заболевших волгоградцев за всю пандемию, по официальным данным, составляет 21 601 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 6 ноября 2020 года.

Яндекс. Коронавирус: статистика

6 ноября зафиксированы рекордные цифры прироста заболевших по всей России - 20 582 в 85 регионах. Наша страна впервые разменяла 20-тысячный рубеж. За сутки в России подтверждены 378 летальных исходов от коронавируса. 2 из них – в Волгоградской области. Скончались два пожилых человека из Котельниковского района. Всего же жертвами пандемии в регионе стали 225 человек.

За сутки в Волгоградской области большое число пациентов победили болезнь. 380 человек получили на руки выписки по выздоровлению от коронавируса. Общее число вылечившихся по данным ИЦК составляет 19 104 волгоградца.

В ковидных госпиталях сейчас находятся 6 461 человек, в том числе 41 ребенок. Подтвержден коронавирус у 2 304 пациентов.

От заболевания ковидом никто не застрахован. Меры предосторожности необходимо строго соблюдать, чтобы вирус все-таки обошел стороной. Также важно поддерживать свое здоровье. Как? Областные парламентарии подготовили рекомендации жителям региона, которые должны помочь уберечься от тяжелых форм коронавируса. Следить за собственным весом и питаться, совершать как можно больше двигательных упражнений, употреблять витамины, спать 8 часов в сутки. И это далеко не весь перечень, которые подготовили парламентарии.

Чиновники обещали передать свои машины врачам-терапевтам. И свое слово сдержали. Медиков из 15-й поликлиники к пациентам и вовсе начал возить автомобиль губернатора.