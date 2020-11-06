От коронавируса в Волгоградской области умерли два пенсионера из Котельниково

У погибших были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области число жертв пандемии достигло 225. 6 ноября в регионе подтверждены 2 летальных исхода от COVID-19. Погибли пожилые мужчина и женщина из Котельниковского района, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

70-летняя женщина, заболев, не стала сразу обращаться за медпомощью, а начала самолечение. Спустя 2 недели, когда состояние стало хуже, она вызвала скорую помощь. Бригада приняла решение о госпитализации. Пенсионерку положили в городскую клиническую больницу №3 в Волжский – за 200 километров от Котельниковского района. При поступлении у женщины был диагностирован ковид с двусторонней пневмонией. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Врачи не смогли установить примерную дату и способ заболевания у 79-летнего мужчины. Он оказался на больничной койке в тяжелом состоянии больницы №22 Красноармейского района. Обследование подтвердило двустороннее воспаление легких и коронавирус. У жителя Котельниковского района были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Пациентам оказывали помощь в соответствии с последними рекомендациями минздрава, в том числе в реанимации. Однако спасти их не удалось.