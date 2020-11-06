Медики, рабочие и педагоги чаще всего болеют ковидом

Коронавирус многие подхватывают на работе, но чаще все же от родственников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области каждый день больше двухсот новых заболевших коронавирусом. Всего 8,5% из них это дети, остальные – взрослые. Очаги ковида на прошлой неделе зафиксированы в 40 классах 24 школ, а также в 7 детсадовских группах. А самыми большими вспышками отличились вузы – ВолгГТУ и ВолгГМУ. Как рассказала на брифинге зам. руководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Климина, больше всего заразившихся в последнее время среди медиков, рабочих промышленных предприятий и учителей. При этом среди детей за прошлую неделю заболеваемость снизилась в 1,7 раза.

Почти каждый пятый заболевший коронавирусом в регионе сейчас – это врач, медсестра или санитарка. На медработников приходится 19,3 процента заразившихся ковидом. Рабочие заводов – это 12,6% заболевших, и сотрудники сферы образования - 10,7%. Немало среди ковид положительных и белых воротничков. При этом 2,5% от числа подхвативших инфекцию на прошлой неделе приходится на чиновников.

- Высокая заболеваемость в вузах, как среди педагогов, так и среди студентов. В 1,8 раза в сравнении с прошлой неделей выросло количество очагов, - отметила Ирина Климина.

Но в основном волгоградцы подхватывают коронавирус все же от родственников. Семейных очагов в регионе фиксируют больше всего.