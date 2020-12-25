Долгожданное событие случилось для волгоградских автомобилистов, которым приходится ездить из Кировского в Советский район или в обратном направлении. 25 декабря в Волгограде открыли новый участок дороги на улице Электролесовской. Объект достроили еще в ноябре. Но пуска движения пришлось немного подождать. Участок проезжей части длиной 1 400 метров по предложению волгоградских ветеранов назвали в честь Максима Матвеевича Загорулько – ветерана войны, участника Сталинградской битвы, основателя и экс-ректора Волгоградского государственного университета, почетного жителя города-героя и области. Кстати, дорога как раз находится недалеко от ВолГУ. В торжественном открытии дублера Второй продольной приняла участие дочь Максима Матвеевича Нина Загорулько, а также глава Волгограда Виталий Лихачев, ветераны и общественники, сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.А первыми свежий асфальт опробовали профессиональные спортсмены. На улице Электролесовской прошли заезды по автослалому и драг-рейсингу. Также по дороге проехалась колонна мотоциклистов и автомобилей. Затем проезжая часть стала доступна для всех волгоградцев. Автомобилисты надеются, что теперь не придется простаивать в изнурительных пробках возле «Акварели» на Университетском проспекте. Дорога имени Загорулько разгрузит трафик.Напомним, строительство дороги-дублера Второй продольной в Советском районе началось в конце 2019 года. Во время работ подрядчику пришлось переносить большое количество коммуникаций, да и рельеф был достаточно сложным. Кроме асфальта, бригады сделали освещение, ограждения, дорожные знаки, светофоры, остановки, пешеходные переходы, тротуары и ливневки. Участок дороги улицы Электролесовской открылся в пределах улицы Автомобилистов и границы Советского и Кировского районов. В дальнейшем проезжую часть планируют соединить с улицей Кирова.