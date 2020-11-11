Улица Электролесовская в Волгограде стала длиннее на полтора километра

Дорога уже практически готова. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Только кажется, что полтора километра дороги - это совсем немного. Строительство нового участка улицы Электролесовской в Советском районе Волгограда заняло два с лишним года. Весь 2019 год готовились к строительству - переносили коммуникации. Там, где сейчас проходит новенькая четырехполосная дорога, раньше была паутина сетей электро и газоснабжения. Много времени отняло и устройство ливневой канализации. В 2020-м начали делать основание дороги и укладывать асфальт. 11 ноября дублер Второй Продольной практически готов к открытию и запуску движения. Посмотреть, насколько хорошо и качественно сделали новый объект, приехали губернатор Андрей Бочаров и глава города Виталий Лихачев. Глава региона предложил назвать новый участок дороги именем выдающегося земляка.

Главы области и города проинспектировали новый объект. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Это очень важный этап для Волгограда. Этот проект люди ждали десятки лет. И сегодня мы находимся на завершающей стадии первого этапа, который включает в себя 1.4 километра дороги. Эта часть выполнена достаточно качественно. В полном объеме дорога будет завершена и введена в эксплуатацию до конца года, в декабре, - отметил Андрей Бочаров.

Вдоль дороги сделали тротуары. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сам новый участок дороги уже готов на 99,9%. В последние дни дорожники были заняты устройством перекрестка на выезде с нового участка на проспект Университетский. Остались работы по организации дорожного движения, регулировка светофоров, и через месяц здесь запустят движение.

- Мы с главой города обсудили вопрос, и предложил назвать дорогу именем заслуженного человека города Волгограда. Я думаю, что в ближайшее время пройдут обсуждения в ветеранском сообществе и будет предложена кандидатура, имя которого присвоят новому участку дороги. Это особенно важно в год 75-летия Победы, - рассказал журналистам губернатор.

Сейчас здесь обустраивают новый перекресток. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- К работе мы приступили в ноябре прошлого года. Было перенесено шесть высоковольтных кабелей, две ветки бытовой канализации ТРЦ «Акварель», построили ливневую канализацию с очистными сооружениями, для отсыпки дорожного полотна завезли более 30 тысяч кубов песка, - рассказывает о сложностях проекта главный инженер МУП ДСЭР Советского района Виталий Попов.

Сейчас на новенькой четырехполосной дороге уже мигают светофоры. В отличие от Второй продольной, здесь только пару раз придется остановиться на светофоре, если не попадете в зеленую волну. На пешеходных переходах светофоры с кнопкой вызова, потому что пешеходов здесь не так много. Ограничение скорости на этом участке - 60 км/час. Знаки, разметка - все готово. Как и тротуары, и остановочные павильоны. А вот велосипедистов оставили без велодорожки. Благоустройство тоже выполнили - только его пока не видно. Газон засеяли, но взойдет он уже весной.

- В ходе работ были применены современные технологии. Место, где дорога строилась, было неровное, поэтому делали насыпь высотой порядка 3,5 метра. Сложная геодезия, сложные грунты, но, тем не менее, строители справились с работой. Важно и то, что это муниципальное предприятие, - отметил губернатор. - Работы идут в круглосуточном режиме. Сдаем мы этот объект с опережением графика. В плане этот участок должны были сдать в декабре 2022 года

Это всего лишь первый этап работы. Впереди еще два года строительства, чтобы соединить готовый участок с Кировским районом. Для этого придется начать с вырубки деревьев и сноса строений, а также переноса коммуникаций. Достроить Электролесовскую до улицы Кирова планируют в 2022 году.

Новый участок длиной 1,4 километра. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ТТХ новой дороги

Протяженность – 1,436 км

Количество полос движения – 4

Расчетная скорость – 70 км/ч

Ширина средней полосы движения – 3,5 метра

Гарантии на покрытие – 5 лет, на земляное полотно – 8 лет