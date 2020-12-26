Накануне, 25 декабря, на главном телеканале страны состоялся очередной выпуск популярного шоу «Голос», в котором наш земляк – 33-летний волгоградец Дмитрий Венгеров – стал бесспорным финалистом. Брутально, дерзко, по-рокерски он исполнил известную всем песню группы «Звери» - «Районы-кварталы» и сразу же получил в ответ бурную реакцию как присутствующих зрителей, так и телезрителей, которые активно голосовали за участника. В итоге он набрал наибольший процент голосов, выбившись в финал конкурса.О себе Митя говорит просто: к музыке никогда страсти никогда не испытывал, пока впервые не вышел на сцену в школьные годы и не понял - это его. Кстати, на шоу приехал сразу из роддома - у Венгерова родилась дочь.- А женился я в первый день карантина, - цитирует \\"КП-Волгоград\\" интервью для Первого канала.Напомним, в девятом сезоне шоу «Голос» наставником Дмитрия Венгерова является известный музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.Стоит отметить, что все члены жюри положительно оценили невероятно зажигательное выступление Венгерова.- Отличные номера, мне все это напомнило корпоратив из преисподней! Здорово, здорово! С отличным настроением и посылом, энергией. Мне кажется, все получилось. Ваш наставник умеет добавить огоньку, - отметил Баста.- Митя – молодец, - поздравил Валерий Сюткин.- Это было безукоризненно! Это было очень круто! Фантастика, – восхитилась Полина Гагарина.