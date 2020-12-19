В шоу «Голос» Дмитрия Венгерова из Волгограда спасли зрители

Дмитрий Венгеров. Фото: Первый канал

Дмитрий Венгеров из Волгограда прошел в полуфинал девятого сезона шоу «Голос». В четвертьфинале Митя исполнил песню «Кукла колдуна» группы «Король и Шут». Как всегда показал прекрасный вокал и харизму. В тройке Сергея Шнурова он был самым ярким претендентом на победу, но наставник поставил ему самую низкую оценку. Спасли волгоградца зрители. В следующий этап проекта «Голос» в команде Сергея Шнурова прошли Дмитрий Венгеров и Мария Русакова.

- Мне очень приятно, что мой стратегический план вошел в свою правильную стадию и Сергей не испортил Митю, - заявил после выступления бывший наставник Венгерова Валерий Сюткин.

- Мне понравилось, как исполнял Митя – как в последний раз, по-настоящему. Так эту песню и надо исполнять, - прокомментировал выход волгоградца Баста.

- Восторг, крутая мужская энергия, фантастический голос, - Полина Гагарина призналась, что ее просто снесла энергия Венгерова.

Ну а зрители показали свое отношение, отдав Дмитрию Венгерову 54,3% голосов из ста возможных. Вместе с 20% от Шнурова Митя набрал больше всех в тройке и уверенно идет дальше. Как считают зрители, он один из главных претендентов на победу. Не зря он пять раз пытался попасть на «Голос».