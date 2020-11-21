Волгоградец Дмитрий Венгеров прошел поединки шоу «Голос»

Дмитрий Венгеров прошел в следующий этап. Фото: Первый канал

Волгоградец Дмитрий Венгеров пять раз пытался попасть на шоу «Голос». Он прошел слепые прослушивания только в 9-м сезоне, зато развернул всех наставников на первой же минуте. А теперь с блеском прошел и этап поединков. Наставник проекта Валерий Сюткин сделал выбор в пользу Мити. Вместе с Олегом Шериным Дмитрий Венгеров исполнил песню Glorious Андреаса Юнсона.

Митя вышел на сцену в черном плаще. Олег – в серебристом. Это было красиво и мощно, от дуэта шла потрясающая энергетика, перед наставником стоял непростой выбор.

- Как говорила моя бабуля, я смотрю и балдю, просто было именно так, - высказался Баста.

- Я очень доволен работой с вами, ребята. Сейчас говорю - и понимаю, что как к вокалистам здесь никаких претензий, они великолепны оба. Ярко выраженная энергетическая подпора маленький шаг вперед в направлении победы позволяет сделать Мите. Дальше идет Митя, - вынес свой вердикт Сюткин.

«Это просто космос! Сюткин прям ударил в сердце», «Шикарнейший номер, продолжаю болеть за Дмитрия, уж очень он сильно выделяется своей индивидуальностью», - комментируют зрители проекта.

33-летнего Дмитрия Венгерова они называют одним из главных претендентов на победу в Голос-9. К тому же, как признался музыкант в интервью за кадром, у Сюткина на него большие планы.

- Черный плащ, я подозреваю, серьезный кандидат не просто на финал, но и на победу, - считают зрители.

Ну а сам Митя заявляет:

- Вот и второй этап позади! Я был хорош, Олег Шерин тоже, но так карта легла! Черная Карта!

В Волгограде Дмитрий Венгеров известен давно. Еще будучи студентом педуниверситета он с друзьями создали группу «Точка G». Их соавтором была еще одна известная волгоградка Ирина Дубцова. В последнее время Дмитрий живет в Москве и развивает новую рок-группу Vo.Da. А накануне слепых прослушиваний в его жизни случилось еще одно очень важное и радостное событие - родилась дочь.