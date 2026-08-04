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НовостиОбщество4 августа 2026 8:31

Губернатор Бочаров провел совещание об экспозиции музея СВО в Волгограде

В администрации Волгоградской области обсудили наполнение будущего музея
Екатерина СИМОХИНА
Внутри музея можно будет узнать о каждом участнике СВО из Волгоградской области.

Внутри музея можно будет узнать о каждом участнике СВО из Волгоградской области.

После утренней поездки на Мамаев курган губернатор Волгоградской области собрал совещание в администрации. Увидев, что происходит на стройплощадке, глава региона решил обсудить внутреннее наполнение будущего объекта. Стройка движется к завершению, и скоро придет время собирать экспозицию.

- Строительство музея идет полным ходом, в соответствии с утвержденным графиком, - прокомментировал итоги поездки на объект губернатор. Он еще раз напомнил, что в основе экспозиции должны быть документы, воспоминания, биографические сведения о каждом жители Волгоградской области, который участвовал спецоперации.

Концептуальным наполнением музея занимаются сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва». Руководитель музея Алексей Дементьев также - присутствовал на совещании губернатора.