Губернатор Бочаров провел совещание об экспозиции музея СВО в Волгограде

Внутри музея можно будет узнать о каждом участнике СВО из Волгоградской области.

После утренней поездки на Мамаев курган губернатор Волгоградской области собрал совещание в администрации. Увидев, что происходит на стройплощадке, глава региона решил обсудить внутреннее наполнение будущего объекта. Стройка движется к завершению, и скоро придет время собирать экспозицию.

- Строительство музея идет полным ходом, в соответствии с утвержденным графиком, - прокомментировал итоги поездки на объект губернатор. Он еще раз напомнил, что в основе экспозиции должны быть документы, воспоминания, биографические сведения о каждом жители Волгоградской области, который участвовал спецоперации.

Концептуальным наполнением музея занимаются сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва». Руководитель музея Алексей Дементьев также - присутствовал на совещании губернатора.