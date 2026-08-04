Строительство музея СВО в Волгограде вышло на финишную прямую

Павильон уже собрали. Фото: АВО

Утро 4 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел на Мамаевом кургане, где на финишную прямую вышло строительство музея СВО, посвященного подвигу защитников Отечества наших дней. Глава региона проинспектировал работы по созданию мемориального комплекса. Достроить новый музей планируют до конца года.

- Все работы идут в плановом порядке, хорошими темпами, в хорошей динамике, - отметил Андрей Бочаров. - Мы выходим на финишную прямую, которая подразумевает монтаж экспозиции на территории музейного комплекса.

Внутри уже идет монтаж будущей экспозиции. Фото: АВО

У подножия ведущей на Мамаев курган лестницы уже смонтировали металлоконструкции павильона, провели водоснабжение, водоотведение и электросети. После того, как стройка завершится, благоустроят территорию вокруг.

В музее СВО на 800 квадратных метрах посетителям покажут современное вооружение, снаряжение и амуницию бойцов. Здесь расскажут истории наших земляков – участников СВО и о самой спецоперации. Внутри также будет многофункциональный лекторий, где будут проводить уроки мужества, кинопоказы, лекции и тематические встречи. Стандартная экскурсионная группа в новом музее составит 25–30 человек.