Судебный процесс по скандальному делу Михаила Серенко стартует в Волгограде

Серенко грозит серьезный срок. Фото: СКР

Во вторник, 4 августа, в Волгоградском областном суде начинается процесс по уголовному делу скандального админа телеграм-канала Михаила Серенко. Его обвиняют сразу по нескольким статьям, среди которых клевета и вымогательство.

Согласно данным суда, заседание назначено на 14.30. Рассматривать дело будут в закрытом режиме.

Напомним, в июле 2025 года Михаила Серенко задержали и предъявили обвинение по нескольким серьезным статьям. С тех пор он находится в СИЗО. По версии следствия, политолог и экс-чиновник замешан в вымогательстве особо крупного размера на 6 миллионов, клевете в интернете, принуждении к действиям сексуального характера, реабилитации нацизма и распространении порнографии.