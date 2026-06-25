Серенко идет по суд за вымогательство на 6 млн рублей в Волгограде

Серенко идет под суд. Фото: материалы СК.

В Волгограде завершилось расследование громкого уголовного дела в отношении Михаила Серенко, известного как администратора интернет-канала. Ему предъявляют обвинения по целому списку серьезных статей, включая вымогательство особо крупного размера, клевету в интернете, принуждение к действиям сексуального характера, реабилитацию нацизма и даже незаконное распространение порнографии, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный следком.

Следователи выяснили, что Серенко, управляя своим интернет-каналом, не гнушался незаконных методов заработка и публичных нападок. Он попался на шантаже бизнесмена.

- Фигурант, действуя совместно с сообщником, вымогал у предпринимателя 6 миллионов рублей, угрожая распространить позорящие сведения, – рассказали в ведомстве. – Потерпевший под давлением был вынужден перечислить требуемую сумму.

Но это еще не все. Обвиняемый, по версии следствия, регулярно превращал свой канал в площадку для унижения людей. Он публиковал статьи, которые оскорбляли представителей власти прямо во время их работы, а также распространял лживую информацию, которая порочила честь и достоинство других жителей региона. Это затрагивало многих волгоградцев, которые до его задержания боялись открыто выступать против.

Следствие обнаружило и более мрачные эпизоды. В апреле 2025 года Михаил Серенко, предположительно, пытался принудить женщину к действиям сексуального характера.

- Используя личные данные, которые у него были, фигурант угрожал потерпевшей распространением компрометирующей информации, – объяснили в ведомстве.

Когда женщина отказалась, он, как утверждают следователи, не остановился и разместил клевету на нее и ее семью в публичном пространстве.

Кроме того, в июле 2025 года обвиняемый опубликовал в своем канале материалы порнографического характера, которые могли видеть неограниченное количество пользователей интернета.

- Один из постов на канале Серенко эксперты посчитали порнографическими материалами, которые он публично демонстрировал в сети, вопреки закону, – добавили региональном следкоме.

Следователи нашли в его аккаунте тексты, которые, по заключению психолого-лингвистической экспертизы, имели признаки реабилитации нацизма. Чтобы обеспечить возможное возмещение ущерба, правоохранители наложили арест на имущество Серенко на сумму более 3,5 миллионов рублей.

- В настоящее время расследование завершено. Обвиняемый ознакомлен с материалами следствия. Уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу, – уточнили в ведомстве.

Напомним, задержали Михаила Серенко благодаря слаженной работе СК, ФСБ и МВД. После его ареста многие волгоградцы, которые раньше боялись говорить о его нападках, наконец-то получили возможность заявить о нарушении своих прав и вмешательстве в частную жизнь.

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