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НовостиПолитика4 августа 2026 6:26

Волгоградская область 4 августа пережила ночную атаку БПЛА

Над регионами России сбили 320 украинских беспилотников
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
320 беспилотников ВСУ сбили за ночь российские ПВО

320 беспилотников ВСУ сбили за ночь российские ПВО

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 3 на 4 августа в Волгоградской области вновь вводили режим беспилотной опасности. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны России, за ночь военные перехватили и уничтожили 320 дронов самолетного типа над территориями 19 регионов, в том числе в Волгоградской области. В Волгограде на этот раз обошлось без серьезных последствий.

Взрывы минувшей ночью гремели также в Белгородской, Брянской и Воронежской областях, Москве и в Крыму. ВСУ атаковали дронами склады Wildberries в Ленинградской области, там возник пожар. Также частично повреждена стена склада Вб под Тверью.

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