В Волгоградской области выгнали строителей поликлиник из-за сорванных сроков

Губернатор устроил разгон строителям, а после уволил. Фото: администрация региона.

В Волгоградской области получила продолжение история с поездкой губернатора по стройплощадкам поликлиник. После того, как Андрей Бочаров устроил разгон строителям за сорванные сроки, подставляющих главу региона строителей выгнали. Управление капитального строительства Волгоградской области в одностороннем порядке расторгло госконтракты. С недобросовестными подрядчиками решили больше не связываться.

Напомним, по словам Андрея Бочарова, с этими строителями пора было давно разорвать отношения, а не уговаривать. Речь идет о подрядчиках, которые по контракту возводят детскую поликлинику в Волжском и городскую – в Камышине. Одну должны были сдать в 2025 году, вторую – в начале 2026-го. Но до завершения работ еще далеко.

- Обе компании уже отстранены от работ, часть решений уже вступила в законную силу. В дальнейшем после проведения конкурсных процедур будет определен новый исполнитель для завершения всего объема работ, - объяснили в администрации региона.