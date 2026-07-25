Губернатор побывал на строительной площадке. Фото: пресс-служба АВО.

В субботу утром, 25 июля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров изменил свой рабочий маршрут и без предупреждения посетил строительную площадку детской поликлиники в Волжском. То, что он там увидел, вызвало критику со стороны главы региона. Строительство важнейшего социального объекта идет с нарушениями сроков из-за подрядчика, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Низкие темпы работ и халатное отношение к такому важному для жителей Волжского объекту не остались без внимания. Андрей Бочаров сразу же вызвал на место своего профильного заместителя Юрия Седова.

Волгоградский губернатор недоволен задержками строительства детской поликлиники в Волжском Видео: пресс-служба АВО.

- Почему не разобрались с подрядчиком? – спросил губернатор. – За такое качество работы нужно было разорвать контракт очень давно, а вы их уговариваете.

Новое шестиэтажное здание общей площадью более 9 тысяч квадратных метров должны были уже достроить. По первоначальному плану, подрядчик обязался сдать объект к концу 2025 года. Однако из-за задержек сроки уже один раз продлевали – до конца 2026 года. Но даже эти скорректированные дедлайны строительная компания, похоже, не сможет выполнить.

Поликлиника рассчитана на прием до 350 детей в смену. Сюда должны переехать детские поликлинические отделения, которые сейчас ютятся в неудобных приспособленных помещениях жилых домов. Для мам с малышами здесь планируют создать максимально комфортные условия: просторные кабинеты, игровые зоны, удобные зоны ожидания. Но пока все это остается лишь в проекте.

Губернатор продолжил свои неожиданные визиты на стройки региона. После Волжского он отправился в Волгоград, где без предупреждения посетил строящийся реабилитационный корпус на территории больницы №7. Там главу региона ждала такая же картина, как и в Волжском: сроки выполнения работ снова сорвали. Увидев низкие темпы строительства и суету на площадке, Андрей Бочаров не смог сдержать эмоций.

- Людей нагнали и технику. Цирк тут устроили, — резко высказался губернатор.

Контрольный визит показал, что подрядчики явно не справляются со своими обязательствами. Строительство важного медицинского объекта, предназначенного для восстановления здоровья волгоградцев, значительно отстает от графика. Похоже, губернатор намерен жестко контролировать все стройки в регионе, чтобы не допустить подобных задержек.

Напомним, что это не первый случай, когда Бочаров публично критикует подрядчиков за срыв сроков строительства важных социальных объектов. Не так давно похожая ситуация произошла в Камышине, где также строят новую поликлинику. По словам главы региона, еще в конце мая 2026 года, несмотря на обещания, стройка затянулась. Еще в сентябре областной комитет по строительству рапортовал о полной готовности внутренних перегородок, установке лифтового оборудования, завершении монтажа инженерных коммуникаций и ходе отделочных работ. На прилегающей территории обещали обустроить парковки.

Однако спустя восемь месяцев, когда губернатор посетил объект, он увидел совсем другую картину. Половина этажа находилась лишь в кирпичной кладке, отделочные работы выполнили только в нескольких кабинетах, а на улице лежали горы песка, земли и щебня. Как тогда сообщали, Андрей Бочаров провел серьезный разговор с руководителем подрядной организации из Энгельса. Губернатор подчеркнул, что от их работы страдают жители. Он пообещал, что власти примут все предусмотренные законом меры в отношении недобросовестного подрядчика.