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НовостиПроисшествия31 июля 2026 9:57

Атаку БПЛА на мирных жителей Волгограда 31 июля расследует следком

Следователи намерены установить организаторов преступлений и дать их действиям правовую оценку
Екатерина СИМОХИНА
Следственный комитет расследует преступления против мирных жителей.

Следственный комитет расследует преступления против мирных жителей.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет РФ намерен установить организаторов преступления, из-за которых в Волгограде в ночь на 31 июля 2026 года пострадали и погибли мирные жители. В результате атак вооруженных формирований Украины в Волгограде погибла женщина, восемь человек пострадали. Двое раненых, по информации губернатора, в тяжелом состоянии. В пресс-службе СК РФ заявили о начале расследования этого преступления.

- Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, - сообщает Следком.

Напомним, в Волгограде беспилотники атаковали не только жилые дома, но и складские помещения гражданского назначения. Загорелся логистический комплекс Wildberries, а также предприятие топливно-энергетического комплекса на юге города.