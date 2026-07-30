Бензин стал безлимитным и даже подешевел. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области неожиданно поменялась тенденция в формировании цен на топливо: после довольно длительного периода роста бензин даже подешевел. Это касается только топлива «народных марок». По данным Росстата, за неделю с 21 по 27 июля 2026 года АИ-92 в Волгоградской области подешевел на 26 копеек, АИ-95 – на 33 копейки. Дизель стал стоить на 53 копейки дороже. Рекордно подорожал бензин АИ-98, который можно найти с трудом. За 7 дней его цена выросла сразу на 2 рубля.

Цены на бензин в Волгоградской области на 27 июля 2026 года

АИ-92 66,88 руб. (-26 коп.)

АИ-95 74,52 руб. (- 33 коп.)

АИ-98 96,19 руб. (+2 руб.)

ДТ 78,03 руб. (+53 коп.)

По данным Росстата.

Самый дорогой бензин в стране на сегодня в Крыму. Там 92-й достиг цены 193,13 рубля за литр, 95-й стоит 235,35, АИ-98 338,96 рубля.

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