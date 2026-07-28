Лимиты на бензин отменили: ситуация с топливом в Волгоградской области на 28 июля

Любого бензина при желании можно заправить хоть полный бак. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде и области две крупные сети АЗС полностью отменили лимиты на продажу всех видов бензина. С 28 июля 2026 года автовладельцы могут заправлять в бак сколько угодно на заправках «Лукойла» и «Газпрома». Ситуацию с бензином и дизельным топливом в Волгоградской области на сегодня, 28 июля 2026 года, последние новости прокомментировали в облпромторге и ТЭК.

- Благодаря принятым совместно с федеральным центром, нефтяными компаниями мерам ситуация на топливном рынке Волгоградской области стабилизована. Ведущие сети АЗС региона — «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» — с 28 июля полностью отменили лимиты на отпуск всех видов топлива, - заявляют власти.

Отдельные сети еще могут отпускать топливо в ограниченных количествах. На «Роснефти» еще неделю назад волгоградцам предлагали заправить до 50 литров 95-го. Сегодня большинству столько не нужно: волгоградцы научились поддерживать стратегический запас в своем баке. Очередей и ажиотажа на АЗС больше нет.

Ситуация с бензином Волгограде и области 28 июля 2026 года: ограничения, последние новости на сегодня

Напомним, ранее «Лукойл» отменил лимиты на 92-й бензин. Проблематичным остается найти в городе бензин марки АИ-98 и АИ-100. В конце прошлой недели на некоторых заправках отсутствовал дизель.

- Продолжается работа по укреплению достигнутых на топливном рынке результатов, в том числе по повышению эффективности логистики и стабильности поставок, - сообщает облпромторг.

Пока автомобилистов беспокоит только постоянно растущие цены на топливо. Власти уверяют, что держат ситуацию со стоимостью бензина на контроле вместе с антимонопольной службой.

- Профильные ведомства администрации региона во взаимодействии с УФАС по Волгоградской области продолжат мониторинг состояния топливного рынка, - заявили в администрации региона.