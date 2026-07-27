Полиция проводит проверку после скандального видео с 5000 рублей на Мамаевом кургане в Волгограде

Кадр с видео kovalenko.svyat в запрещенной в РФ сети

Скандальное видео с 5000 рублей на Мамаевом кургане в Волгограде изучает полиция. Проверка на жадность, которую спортивный блогер Святослав Коваленко устроил у скульптуры «Стоять насмерть», может обернуться уголовным делом и наказанием. Действия блогера могут быть квалифицированы, как нарушающие общественный порядок, сообщили в ГУ МВД по региону.

- По данному факту сотрудниками Отдела полиции №4 Управления МВД России по городу Волгограду назначена проверка с целью дачи правовой оценки произошедшего и принятия законного решения, - рассказали в волгоградской полиции.

На видео блогер устроил аттракцион «невиданной щедрости» и с ехидными замечаниями, как туристы пытаются достать крупную купюру, лежащую глубоко на дне в бассейне. В итоге один из мужчин снял обувь и полностью зашел в воду. Пользователи Сети осудили и того, кто снимал, и того, кто решился получить пятитысячную купюру.