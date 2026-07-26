Грозы и ураган: штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области

Грозовые тучи идут на Волгоград. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

МЧС объявило штормовое предупреждение в Волгоградской области: жители получили смс-оповещение. На регион идут грозы, сильные дожди, ливни и штормовой ветер. Во время грозы он будет усиливаться до 25 метров в секунду. Жителей региона просят соблюдать осторожность: ветер такой силы способен валить деревья, столбы и срывать крыши. Беречь стоит не только свои головы, но и автомобили. Машину лучше поставить в гараж, на крытую парковку или хотя бы на территорию подальше от деревьев и рекламных щитов.

Шторм ожидается в ночь на 27 июля 2026 года и в течение дня в понедельник. Из-за сильного ветра волгоградцам стоит быть внимательными на воде – не нужно выходить в акваторию на лодках, сапбордах, матрасах и кругах. Напомним, в субботу спасатели пришли на помощь шести жителям региона, которых унесло сильным течением на Волге и Ахтубе.

В соседнем Ростове-на-Дону из-за урагана ввели режим ЧС. Число пострадавших от непогоды увеличилось до 28. Всего в диспетчерскую службу всего поступило 35 тысяч обращений, в том числе ветер повалил более тысячи деревьев. В Волгограде задерживается прибытие курортных поездов из-за непогоды в соседнем регионе.