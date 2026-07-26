В Волгоградской области задерживается прибытие курортных поездов

В Волгоград поезда прибудут с опозданием. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Серьезный сбой в движении пассажирских составов произошел из-за урагана 25 июля в Ростовской области, оставившего без электроэнергии несколько районов области. Поезда, в том числе следующие через Волгоград и Волгоградскую область, выбились из расписания. На станцию Волгоград-I и другие остановки сегодня составы прибывают позже. Встречающим пассажиров волгоградцев стоит внимательно отслеживать расписание: «РЖД» старается сократить время в пути задержанных вагонов.

Задержались поезда «Анапа – Челябинск Главный», «Новороссийск – Нижний Новгород» и «Кисловодск – Тында». Также позже указанного в расписании времени отправятся из Краснодарского края пассажирские составы «Анапа – Уфа» и «Сириус – Челябинск». Все они курсируют через Волгоград-I.

Как объяснили в «РЖД», из-за урагана произошло аварийное отключение тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов. Утром 26 июля в пути задерживается 89 пассажирских поездов. Время отставания от расписания доходило до 8 часов. Пассажиров задержанных более чем на 4 часа поездов обеспечили питание.