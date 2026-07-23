Цена бензина в Волгоградской области поднялась на 64 копейки за неделю

Цены на заправках стабильно растут Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 14 по 20 июля средняя цена топлива на АЗС в Волгоградской области выросла на 0,64 рубля. Сильнее всего подорожал бензин популярной марки АИ-95. По данным Росстата, за литр 95-го в Волгограде теперь придется платить на 69 копеек больше – в среднем 74,85 рубля.

Так, по официальным данным статистики на 20 июля средняя цена бензина АИ-92 на заправках Волгограда и области увеличилась до 67,14 рубля за литр. Прибавка составила 64 копейки. Бензин АИ-95 обойдется от 74,85 рубля. Цена литра бензина АИ-98 и АИ-100 осталась неизменной последние две недели - от 94,19 рубля. Причина в том, что высокооктанового топлива на волгоградских заправках просто нет, хотя с другими марками топлива ситуация наладилась. Дизельное топливо за неделю подорожало на 41 копейку до 78,56 рубля за литр.

На предыдущей неделе, с 7 по 13 июля, бензин на волгоградских АЗС показал рекордное подорожание на 1,5 рубля за литр. По данным Росстата, цены на бензин в Волгоградской области самые низкие в ЮФО.