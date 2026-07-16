Цена бензина в Волгоградской области взлетела на 1,5 рубля за неделю

Бензин заметно подорожал за неделю Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 7 по 13 июля средняя цена на топливо на АЗС в Волгоградской области взлетела на 1,5 рубля. Заметнее всего подорожал бензин популярной марки АИ-95. По данным Росстата, за литр 95-го в Волгограде придется отдать на 1,62 рубля больше – в среднем 74,16 рубля.

Так, на 13 июля средняя цена на бензин АИ-92 на заправках Волгограда и Волгоградской области в среднем выросла 1,45 рубля до 66,50 рубля за литр. АИ-95 обойдется от 74,16 рубля. При этом цена литра бензина АИ-98 и АИ-100 по официальным данным осталась неизменной - от 94,19 рубля. Дизельное топливо подорожало на 77 копеек до 78,15 рубля за литр.

Согласно статистике, цены на бензин в Волгоградской области остаются самыми низкими в ЮФО. Это официальные цены - средние по всему региону. На деле стоимость бензина на разных заправках заметно отличается. Но автомобилисты уже мало смотрят на ценник, лишь бы заправиться. Зато очереди на АЗС стали заметно меньше.

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