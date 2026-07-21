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НовостиПроисшествия21 июля 2026 14:12

В Волгограде угонщики накачали шины авто, залили бензин и поставили аккумулятор

Произошел чудо-угон в Кировском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Полицейские завели дело

Полицейские завели дело

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Необычный угон зафиксировали полицейские в Кировском районе Волгограда. Чтобы покататься на чужом автомобиле двое молодых парней его починили, накачали шины, залили бензин, да еще и поставили свой аккумулятор. Вот только далеко не уехали. Вскоре их задержали сотрудники Госавтоинспекции. За рулем был 19-летний волгоградец. Ему грозит тюремный срок до 7 лет.

«ВАЗ-2105» с угонщиками внутри гаишники остановили ночью 18 июля. Проверили документы. Их, разумеется, не было. Машина оказалась в угоне, ее 48-летний владелец уже заметил пропажу и написал заявление в полицию.

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