Озеро Цаца под Волгоградом будут спасать за 12 млн рублей

Жители лишены воды из-за обмеления озера. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обводнением озера Цаца займутся в 2026 году в Волгоградской области. Парламентарии приняли решение направить 10,9 миллиона из областного бюджета и 1,2 из муниципального на «скорую помощь» уникальному водоему. Депутаты комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды поддержали поправки в бюджет.

Напомним, с жалобами на засыхающее озеро жаловались во все инстанции местные жители, оставшиеся без воды. Депутаты пообещали спасти водоем, но поиск решения это потребует привлечения ученых и времени, так как для этого потребуется реконструкция канала и восстановление природного стока. Пока деньги пойдут на временный выход из ситуации, чтобы обеспечить водой жителей, не имеющих централизованного водоснабжения.

- Помимо Светлоярского района, бюджетные ассигнования на обводнение предусмотрены для Ленинского, Палласовского и Среднеахтубинского районов, - рассказали в облдуме. Из областного бюджета на это потратят 89,7 млн рублей.