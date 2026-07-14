Под Волгоградом после жалоб жителей будут спасать обмелевшее озеро Цаца

Жители Цацы отрезаны от водоснабжения - озеро обмелело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области услышали жалобы жителей села в Светлоярском районе, которые давно лишены воды для личных подсобных хозяйств и других нужд из-за обмеления озера Цаца. Проблема с обеспечением питьевой водой заставила жителей села писать обращения во все инстанции, и их услышали в облдуме. Заседание Экосовета посвятили обсуждению вопроса, как спасти озеро, и что довело его до такого состояния. В ближайшие годы в регионе займутся его оздоровлением.

Жители одноименного поселка не имеют централизованного водоснабжения. Вода в озере Цаца для них – жизненно необходима.

- Люди в поселении фактически отрезаны от нормального водоснабжения. Местные скважины непригодны из-за превышения железа и цинка, так что рассчитывать на них не приходится. Канал, через который озеро должно пополняться, работает крайне неэффективно, основная масса воды просто теряется по пути. При этом правовой статус этого сооружения не определен, а значит, непонятно, кто может вкладывать средства в его модернизацию, – заявила руководитель Экосовета, председатель парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева. – Кроме того, произошло нарушение природного баланса – озеро лишилось естественной подпитки из-за незаконно возведенных дамб.

Сейчас региональным властям приходится тратиться на подкачку озера водными ресурсами и подвоз питьевой воды жителям. Озеро Цаца, как рассказали в облдуме, входит в систему Сарпинских озер, при это являясь единственным пресным водоемом этой группы. Проблемы начались после строительства Волго-Донского судоходного канала и возведения дамб. Сейчас в озеро искусственно подкачивают воду из Волги, потому что осадков и талых вод после зимы для его обводнения недостаточно.

На озеро не раз выезжали и чиновники, и депутаты, и надзорные органы, только проблема не решена. По словам Соловьевой, построенные с нарушениями природоохранного законодательства и Водного кодекса дамбы перекрыли естественный сток рек и прудов. Подкачки воды недостаточно, водоем нужно спасать, восстановив нарушенный сток. Этим нужно заняться, привлекая к работе ученых. Нужно разработать программу восстановления экосистемы озера. То есть проделать такую же работу, которая уже спасла Волго-Ахтубинскую пойму.

Ответственность в решении проблемы и на региональных властях, и на местных.

- В этой работе важна активность и ответственность органов местного самоуправления, которые, находясь на местах, обязаны следить за исполнением природоохранного законодательства, требований Водного кодекса – не допускать распашки земель в водоохранных зонах, ведения сельскохозяйственной деятельности, возведения руслоперегораживающих устройств, - пояснила Ирина Соловьева.