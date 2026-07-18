Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июля 2026 6:58

В Волгоградской области в ночь на 18 июля отразили атаку БПЛА

ПВО уничтожили украинские дроны в Волгоградской области
Екатерина СИМОХИНА
Волгоградский аэропорт работает штатно.

Волгоградский аэропорт работает штатно.

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область в ночь на 18 июля 2026 года отбивала атаку киевских дронов. По данным Минобороны, регион попал в список тех, где силами ПВО удалось перехватить и отразить террористическую атаку беспилотников. Всего за ночь над территорией России сбили 379 БПЛА самолетного типа.

В Волгоградской области беспилотную опасность объявили в 23.10 17 июля по состоянию на 10 часов утра еще не отменили. При этом аэропорт «Сталинград» работает штатно – Росавиация не вводила ограничений этой ночью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре убежища в подвалах МКД отремонтируют в Волгограде почти за 7 млн рублей