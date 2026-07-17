В Волгоградской области впервые в России дроны начали спасать людей на воде

Дроны помогают спасателям на воде. Фото: администрация Волжского.

В Волжском Волгоградской области в пятницу, 17 июля провели мастер-класс для студентов по использованию беспилотников для спасения утопающих. Как сообщает администрация города-спутника, Волгоградская область первая в России начала применять дроны для безопасности на воде. Они уже вовсю патрулируют прибрежную зону, находят пострадавших и даже доставляют необходимое оборудование.

Как ранее рассказывал председатель Волгоградской областной организации ВОСВОД Эдуард Протопопов, БПЛА оснащены громкоговорителем, они могут даже останавливать людей, заплывающих в опасную зону, реагируют, если кому-то стало плохо в воде.

Напомним, в этом году вступает в силу новое постановление, которое касается безопасности на воде в Волгоградской области. В том числе теперь будут штрафовать любителей активного отдыха, нарушающих правила.