В Ворошиловском районе Волгограда отключат воду на двух улицах 18 июля

Воды не будет в течение дня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Смотрим список адресов, где пройдут отключения воды в Ворошиловском районе Волгограда 18 июля 2026 года. На эту субботу «Концессии» снова наметили плановые работы по переврезке водовода. Пересохнут краны в жилых домах на двух улицах с 10.00 до 19.00.

Отключат воду в Ворошиловском районе на день 18 июля на улице Клинская, 32А, 33, 34, 35 и улице Профсоюзная, 5А. Не забудьте сделать запас воды.

Более массовые отключения воды ожидают в субботу жителей Кировского района Волгограда. Смотрим, кому не повезет.