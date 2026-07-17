Отключение воды в Кировском районе Волгограда 18 июля 2026: адреса

Воду отключат в субботу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Концессии водоснабжения» в выходные проведут работы по замене пожарных гидрантов на юге Волгограда. Из-за этого под временное отключение воды в субботу, 18 июля 2026 года, в Кировском районе Волгограда попали десятки домов на четырех улицах. Смотрим полный список адресов, где на день пересохнут краны холодной и горячей воды с 9.00 до 17.00 часов 18 июля 2026 года.

- Подача ресурса будет временно приостановлена для выполнения плановых работ по замене пожарных гидрантов специалистами подрядной организации в Кировском районе города Волгограда, - рассказали в «Концессиях водоснабжения».

Не забудьте набрать воды!

Отключение воды в Кировском районе Волгограда 18 июля 2026 с 9.00 до 17.00: список адресов

ул. Санаторная, 2а, 2б, 2г, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10a, 12, 12а, 14, 16, 19, 18;

ул. 70-летия Победы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 21a, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 38, 40;

ул. Токарева, 1, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Пожарского, 338, 338а, 338б, 305-313, 325, к. 1-54, 344, 346, 348, 350, 352, к. 1-7.

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