В Волжском художник выпил с незнакомцами и лишился картин, телефона и компьютера

Художника ограбили в Волжском Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В городе Волжском 32-летний художник познакомился на улице с двумя мужчинами, решил с ними выпить и в результате лишился картин, телефонов и своего компьютера. Похитителей уже задержали. Двоим подозреваемым 27 и 32 лет грозит до семи лет колонии за грабеж с проникновением в жилище, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

В полицию незадачливый художник пришел 13 июля. Он рассказал, что двое малознакомых мужчин под угрозой насилия открыто забрали у него имущество. Как выяснили оперативники, во время застолья один из новых знакомых незаметно похитил у волжанина телефон. Затем инсценировал «помощь» в поисках, потребовав 3 тысячи рублей вознаграждения. Таких денег у художника с собой не было, он попытался уйти от новых знакомых. Но те его догнали, с угрозами отобрали уже два телефона, да еще и ворвались к нему домой.

В доме грабители забрали пять картин, которые написал художник. Когда он потребовал вернуть свои произведения, у него отобрали еще и монитор, и системный блок. Общий ущерб волжанин оценил в 58 тысяч рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемых. Ждать суда они будут под стражей.

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