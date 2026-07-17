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НовостиПроисшествия17 июля 2026 8:19

Волгоградка на электросамокате сбила ребенка и скрылась

В Волгоградской области полиция ищет женщину, которая наехала на 8-летнего мальчика и уехала
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Ребенка госпитализировали.

Ребенка госпитализировали.

Фото: Дмитрий МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Волгоградской области неизвестная женщина на электросамокате сбила 8-летнего ребенка и скрылась с места происшествия, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

Авария произошла вечером 16 июля. Женщина ехала на электросамокате по тротуару на улице Комсомольской. Напротив дома №9 она наехала на 8-летнего мальчика. После этого самокатчица не остановилась, чтобы помочь ребенку, а просто уехала. Мальчика доставили в больницу. Сейчас полицейские принимают все меры, чтобы найти скрывшуюся женщину.

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