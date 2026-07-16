В Волгограде обновляют пешеходные зоны на Коммунистической

Сначала рабочие перенесли столбы освещения. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде началось благоустройство пешеходных зон на улице Коммунистической. В течение лета тротуары на пути к вокзалу приведут в порядок. Пока пробраться с чемоданом здесь очень сложно – рабочие перерыли все для замены фонарных столбов, бордюров, прокладки коммуникаций. Работы идут на участке от Комсомольской до Володарского.

Как рассказали в мэрии, тротуары замостят плиткой, а растущие вдоль дороги вязы заменят на новые деревья, адаптированные к нашему жаркому и засушливому климату. Для полива уже провели водопровод. Ранее агрономы провели обследование существующих деревьев и пометили больные, которые пора заменить.

На Коммунистической будут новые пешеходные зоны. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Благоустройство общественного пространства выполняется в комплексе с работами по реконструкции территории Привокзальной площади, - пояснили в мэрии Волгограда. Напомним, также дорожные службы приступили к масштабному ремонту дорог в центре – полностью срезали асфальт на Гоголя, Володарского, Аллее Героев, там укладывают новое дорожное покрытие. Так же реконструкции дождалась пешеходная зона на улице Мира.