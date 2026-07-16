Увеличенные сбросы воды на Волжской ГЭС продлили на 10 дней до конца июля

Воды в Волге будет больше Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

График сброса воды на Волжской ГЭС на июль 2026 года скорректировали Росводресурсы на заседании 15 июля. До этого с 9 числа Волгоградский гидроузел увеличил расходы воды в полтора раза – до 8500 ± 500 кубометров в секунду. Повышенные сбросы продлили еще на 10 дней. Режим работы изменится с 1 августа. Дальше все зависит от указаний ФАВР, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.

Так, увеличенные сбросы воды в объеме 8500 ± 500 кубометров в секунду Волжская ГЭС будет давать вплоть до 31 июля 2026 года. С 1 по 10 августа расходы уменьшат до 6500 - 7000 кубов. До этого планировали снижение сброса с 21 июля.